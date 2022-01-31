В США заявили, что Вашингтон спровоцировал Москву «игрой мускулов» в 90-е

Обозреватель журнала The New Yorker Джошуа Яффа разобрал взаимные претензии Москвы и Вашингтона, которые привели к напряженности вокруг Украины, заключающейся в требовании Кремля остановить расширение НАТО на Восток.

Яффа приводит в очерке слова профессора истории в Школе передовых международных исследований при Университете Джонса Хопкинса Мэри Элиз Саротт, выпустившей в ноябре прошлого года книгу «Ни единого дюйма: Америка, Россия и создание тупиковой ситуации после окончания холодной войны».

Сарот напоминает, что слова о нерасширении Североатлантического альянса озвучил госсекретарь США Джеймса Бейкера во время визита в Москву в феврале 1990 года. Однако, подчеркивает она, это было личное мнение Бейкера и в Белом доме от этой идеи отказались.

Затем, по ее словам, во время президентства 42-го американского лидера Билла Клинтона Соединенные Штаты начали играть мускулами, воспользовавшись слабостью России.

«На саммите в Хельсинки Клинтон пообещал выделить Ельцину четыре миллиарда долларов инвестиций в 1997 году — столько же, сколько США предоставили за пять предыдущих, а также подтолкнуть вопрос с членством России в ВТО и предоставить Москве другие экономические преференции. Взамен Россия фактически должна была допустить беспрепятственное расширение НАТО», — объясняет Сарот.

Действующий президент России Владимир Путин своими действиями пытается вернуться к позициям, которые страна занимала в Европе 25 лет назад, резюмировала она.

Ранее британская газета Financial Times написала о существовании «культа» президента России Владимира Путина среди лидеров государств и политиков по всему миру.