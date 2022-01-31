Экс-канцлер ФРГ и его жена заразились коронавирусом

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер и его жена Ен Шредер-Ким заразились коронавирусом. Об этом его супруга написала в своем Instagram.

«К сожалению, мы заразились. Ни у кого из нас нет серьезных симптомов. Возможно, потому, что нам сделали бустерную прививку», — написала Шредер-Ким.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился COVID-19. Он ушел на изоляцию. Болезнь протекает у политика бессимптомно, глава кабмина продолжит работать удаленно.

27 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в своем Twitter, что ушел на пятидневную самоизоляцию после контакта с инфицированным коронавирусной инфекцией. Он уточнял, что будет работать из дома.