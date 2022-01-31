Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Певица Рианна впервые станет матерью 19:02
Черчесов заявил о готовности помочь сборной России 18:57
Небензя объяснил, кому наносит ущерб истерия вокруг гипотетического вторжения РФ 18:56
Джонсон извинился за вечеринку в разгар пандемии 18:52
Аналитик Фролов напомнил о зависимости Британии от российского газа на фоне... 18:49
Sky News: Россия может начать наступление на Киев через Чернобыль 18:49
Губерниев: Шевченко знает, как оставить Россию за бортом, но Польша пошла путем... 18:48
Геологи разгадали секрет образования золотой руды 18:45
Россиян предупредили о болезни суставов из-за смартфона 18:43
В Гидрометцентре рассказали об аномально теплом феврале 18:40

Россия передала Австрии послание Лаврова по безопасности в Европе

Посол РФ в Австрии Любинский: Лавров в обращении изложил подходы РФ по европейской безопасности

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил о том, что дипломаты передали австрийским коллегам послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по тематике европейской безопасности, сообщает ТАСС.

В тексте обращения Лавров «обстоятельно изложил» российские подходы к принципу обеспечения «равной и неделимой» безопасности в Европе.

«Ожидаем оперативной реакции австрийских партнеров и четкого ответа в их национальном качестве на вопрос о том, как они понимают обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе принципа неделимости безопасности, закрепленное, в частности, в документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года и в Астане в декабре 2010 года», — сказал Любинский.

Ранее Лавров заявил, что НАТО и ОБСЕ нужно разъяснить, как именно они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Россия отправит соответствующий запрос в эти организации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть