Россия передала Австрии послание Лаврова по безопасности в Европе

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил о том, что дипломаты передали австрийским коллегам послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по тематике европейской безопасности, сообщает ТАСС.

В тексте обращения Лавров «обстоятельно изложил» российские подходы к принципу обеспечения «равной и неделимой» безопасности в Европе.

«Ожидаем оперативной реакции австрийских партнеров и четкого ответа в их национальном качестве на вопрос о том, как они понимают обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе принципа неделимости безопасности, закрепленное, в частности, в документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года и в Астане в декабре 2010 года», — сказал Любинский.

Ранее Лавров заявил, что НАТО и ОБСЕ нужно разъяснить, как именно они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Россия отправит соответствующий запрос в эти организации.