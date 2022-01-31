Депутат Хинштейн сообщил о новых назначениях в МВД

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о назначениях в руководстве МВД России.

По его данным, новым начальником Главного управления на транспорте станет генерал-лейтенант полиции Олег Калинкин; генерал-майор полиции Иван Горбунов получил должность начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков; главой Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению стал генерал-майор внутренней службы Александр Юрчин, а начальником Департамента информационных технологий, связи и защиты информации генерал-майор внутренней службы Юрий Войнов.

На момент написания данного материала на сайте Кремля или на официальном портале правовой информации не был опубликовал указ о назначениях.

24 декабря генерал-лейтенант полиции Александра Кравченко был назначен на должность заместителя главы МВД России.