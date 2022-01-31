В Чехии рассказали о единственном способе разрешить конфликт НАТО и РФ

Эксперт в области безопасности Давид Богбот заявил, что позиция России по членству Украины в НАТО логична, поэтому США и альянсу стоит учесть ее при желании мирно решить споры. Об этом сообщает Parlamentní listy.

Эксперт отметил, что в текущий момент обстановка действительно является напряженной, а возможный локальный конфликт Москвы и Киева может вполне спокойно перерасти в мировую войну. По мнению Богбота, для государств Запада это столкновение не будет похоже на операции на Балканах и в Афганистане, ведь в технологическом плане российская армия не отстает от НАТО, а обучена гораздо лучше.

Он утверждает, чтобы избежать конфликта США необходимо отказаться от идеи присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

«Мы не должны забывать, что Россия стояла бы на стороне справедливости. Я поясню. В том, что говорит Путин об Украине, то есть о том, что ее членство в НАТО — стратегический риск для России, есть логика. Но ни НАТО, ни Соединенным Штатам Украина не поможет укрепить их безопасность ни на американских, ни на европейских границах», — утверждает Богбот.

Ранее издание Daily Express сравнило армии России и государств Североатлантического альянса по численности, а читатели газеты в комментариях призвали не связываться с Москвой.