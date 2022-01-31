Экс-депутат Госдумы заявил о депортации из Грузии

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков написал в своем Telegram-канале, что его депортируют из Грузии и отправляют на Украину.

«Прилетел из Киева в Тбилиси. На государственном уровне принято решение меня депортировать обратно в Киев», — написал политик.

Гудков считает, что решение было «политическим».

«О моем визите всех предупредили, я приехал по официальному приглашению. Были запланированы встречи с активистами и дипломатами. Объяснений нет, только сочувственные жесты пограничников», — объяснил он.

В прошлом году экс-депутат Государственной думы, лидер незарегистрированной «Партии Перемен», объявил о временном отъезде из России, где он проходил подозреваемым по делу о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015–2017 годах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что следственные действия в отношении Гудкова не связаны с политикой.

Подробности дела Гудкова – в материале «Газеты.Ru».