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Джонсон планирует провести переговоры с Путиным 31 января

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Global Look Press/РИА «Новости»

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Во вторник, 1 февраля, председатель британского правительства планирует посетить Украину на фоне сообщении вокруг нее и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Сопровождать Джонсона в поездке будет министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

На прошлой неделе газета The Guardian сообщала, что Джонсон на текущей неделе планирует посетить Украину и провести телефонный разговор с Путиным.

Предполагается, что британский премьер попытается «ускорить дипломатические усилия» из-за возросшей напряженности между Киевом и Москвой.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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