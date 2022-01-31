Джонсон планирует провести переговоры с Путиным 31 января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным 31 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

Во вторник, 1 февраля, председатель британского правительства планирует посетить Украину на фоне сообщении вокруг нее и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским. Сопровождать Джонсона в поездке будет министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

На прошлой неделе газета The Guardian сообщала, что Джонсон на текущей неделе планирует посетить Украину и провести телефонный разговор с Путиным.

Предполагается, что британский премьер попытается «ускорить дипломатические усилия» из-за возросшей напряженности между Киевом и Москвой.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.