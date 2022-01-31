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Путин и премьер-министр Венгрии Орбан встретятся в Москве

Путин и Орбан в Москве обсудят актуальные проблемы обеспечения европейской безопасности

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на переговорах в Москве 1 февраля обменяются мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«1 февраля в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в России с визитом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным проблемам обеспечения европейской безопасности», — говорится в публикации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин в ходе визита в Китай не планирует двусторонних контактов, кроме встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, в связи с коронавирусными ограничениями.

Ситуация имеет тенденцию быть достаточно эпидемиологически напряженной и на Олимпиаде, обратил внимание Песков.

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