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Посол России оценил перспективы отношений Москвы и Лондона из-за угроз о санкциях

Посол России Келин: угрозы Британии России не улучшат отношения Лондона и Москвы

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Посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что угрозы Лондона в адрес Москвы не улучшат отношения стран, несмотря на заверения британского премьер-министра Бориса Джонсона.

«Промелькнуло у премьер-министра, что он направляет двух министров [глав МИДа Элизабет Трасс и Минобороны Бена Уоллеса. — прим. ред.] для того, чтобы они попытались улучшить отношения. Но вот этого зерна рационального пока я не вижу. На угрозах отношения не улучшить», — сказал Келин.

Он подчеркнул, что антироссийские сюжеты используются Великобританией, чтобы отвлечь от внутреннего кризиса в стране, а именно что Джонсону грозят отставкой из-за вечеринок с его участием во время пандемии.

Келин заявил, что если Великобритания реализует свои угрозы и введет новые антироссийские санкции, которые могут затронуть российский бизнес, Россия примет контрмеры.

«Британский бизнес тоже в России работает. И меры всегда могут быть приняты на взаимной основе. Так что посмотрим, чем это закончится», — сказал дипломат.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс пригрозила, что Лондон расширит санкции против России при эскалации ситуации вокруг Украины. Она не исключила вероятность того, что собственность «российских олигархов» в Лондоне конфискуют в рамках ужесточения ограничений.

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