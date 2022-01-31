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Порошенко назвал обвинения против него «шоу в стиле Зеленского»

Экс-президент Украины Порошенко заявил, что не будет давать показания по делу о госизмене

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Бывший президент Украины Петр Порошенко перед допросом в госбюро расследований страны заявил, что не будет давать показания по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам политика, дело против него организовано по указанию действующего главы Украины Владимира Зеленского.

«Это все, дорогие друзья, шоу, шоу в стиле Зеленского, где он пытается отвлечь внимание от серьезных проблем в безопасности страны, энергетике, экономике, которые демонстрируют его ничтожество… Я точно не собираюсь принимать участие в этом шоу. Я не буду давать никакие показания», — сказал Порошенко.

Ранее госбюро расследований Украины сообщило, что бывший президент Украины политизирует процесс по делу о госизмене и намерен сорвать следствие.

19 января суд избрал в отношении Порошенко меру пресечения, определив ему личное обязательство являться в суд. Также его обязали сдать паспорта для выезда за границу.

Следователи инкриминируют Порошенко госизмену и участие в организации схемы по вывозу угля с Донбасса на Украину на общую сумму около 1,5 млрд гривен (4 млрд рублей). Согласно версии следователей, экс-президент Украины действовал в сговоре с российским руководством и самопровозглашенными республиками Донбасса.

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