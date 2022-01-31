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Песков заявил, что Путин не планирует двусторонние встречи на Олимпиаде

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин не планирует новых двусторонних встреч во время Олимпиады в Пекине, в том числе с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Очень строгие ковидные ограничения, причем даже связанные с перемещениями гостей церемонии открытия. Поэтому им будет весьма непросто встретиться друг с другом», — сказал он.

Песков подчеркнул, что данные меры актуальны, так как ситуация с пандемией остается достаточно напряженной.

«Никаких двусторонних встреч сейчас [у Путина] в планах нет», — заключил он.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей, а Россию представят 212 спортсменов в 15 дисциплинах.

Ранее Песков рассказал, как будет проходить поездка Владимира Путина на Олимпийские игры в Пекин.

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