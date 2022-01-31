Песков ответил на вопрос по обращению к президенту о признании ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналиста о том, когда депутаты Госдумы рассмотрят обращение к главе государства о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Песков заявил, что не располагает такой информацией, и порекомендовал обращаться с этим вопросом в Госдуму.

Как сообщалось ранее, проект обращения к президенту России Владимиру Путину рассмотрит комитет Госдумы по СНГ. По информации РИА «Новости», обращение могут рассмотреть на Совете Думы 14 февраля.

В январе депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что данное предложение было поспешным и может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО.