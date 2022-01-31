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Песков ответил на вопрос по обращению к президенту о признании ДНР и ЛНР

Песков: рассмотрение обращения о признании ДНР и ЛНР находится в компетенции Госдумы

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналиста о том, когда депутаты Госдумы рассмотрят обращение к главе государства о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Песков заявил, что не располагает такой информацией, и порекомендовал обращаться с этим вопросом в Госдуму.

Как сообщалось ранее, проект обращения к президенту России Владимиру Путину рассмотрит комитет Госдумы по СНГ. По информации РИА «Новости», обращение могут рассмотреть на Совете Думы 14 февраля.

В январе депутаты Госдумы от КПРФ внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину «О необходимости признания ДНР и ЛНР».

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий выразил мнение, что данное предложение было поспешным и может спровоцировать переговорщиков со стороны США и НАТО.

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