Песков оценил реакцию США на риторику Украины из-за «вторжения» России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что в США якобы недовольны реакцией Украины на сообщения о возможном российском «вторжении».

Песков подчеркнул, что в американских СМИ в последнее время появляется большое количество непроверенной, искаженной или заведомо лживой и провокационной информации по поводу ситуации на Украине.

Он призвал СМИ не нагнетать ситуацию, так как из-за таких сообщений на Украине «люди чуть ли уже не фронтовые мешки собирают».

«Это и есть та обратная кампания, которую проводит Вашингтон. Мы эту линию последовательно критикуем и призываем Вашингтон и союзников Вашингтона на европейском континенте отказаться от этой линии, занять конструктивную, спокойную, взвешенную позицию», — отметил представитель Кремля.

Ранее CNN опубликовал материал, в котором источники сообщали, что в Вашингтоне недовольны тем, как Киев «преуменьшает угрозу» в связи с сообщениями о возможной эскалации вокруг Украины.