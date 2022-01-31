В Кремле отреагировали на угрозу Лондона ввести санкции против российских бизнесменов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал угрозы Великобритании ввести санкции в отношении РФ.

«Это очень тревожное заявление из Лондона, они не только тревожны для нас и для наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона», — сказал представитель Кремля.

Также он оценил заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ввести санкции против российских олигархов, приближенных к российскому руководству.

«Здесь нужно называть вещи своими именами: санкции это нечто легитимное, оформленное решением Совета безопасности ООН, а в данном случае речь идет о неприкрытой атаке на бизнес. Давайте не будем забывать, что многие российские компании в качестве стратегических партнеров, стратегических соинвесторов, акционеров имеют крупные британские компании», — сказал Песков.

По его словам, подобные утверждения Лондона «накачивают напряженность» в Европе.

«Когда, например, страна, находящаяся за пределами нашего континента, нагнетает напряженность у нас дома, это не верно, и до тех пор, пока мы, европейцы, не поймем, что это нам всем вредит, думаю, ситуацию вряд ли удастся исправить», — подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News заявила, что Лондон может ввести санкции против российских олигархов и компаний, служащих опорой для российского государства и причастных к ситуации с Украиной.

До этого стало известно, что МИД Великобритании объявит об ужесточении санкционного режима в отношении России 31 января.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.