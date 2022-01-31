В КПРФ заявили о единой позиции фракций Госдумы по вопросу поддержки ДНР и ЛНР

Фракции Госдумы по результатам консультаций по обращению к президенту России Владимиру Путину о независимости ЛНР и ДНР выработали общую позицию, которая выражается в том, что надо максимально помочь защитить республики Донбасса. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

«Я давно выступал и говорил, что, «хотите, чтобы прекратились эти бесконечные насилия и убийства — давайте признаем волю граждан этих двух республик жить самостоятельной жизнью, защищать свой дом, свою работу, свой язык и свои возможности», — сказал он.

19 января депутаты от КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым внесли в Госдуму проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признать самопровозглашенные республики Донбасса — Донецкую и Луганскую народные республики.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условия для признания Москвой самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Он напомнил, что в Минских соглашениях закреплены «единство и территориальная целостность» Украины. Таким образом, он ответил на вопрос журналистов, почему Россия до сих пор не признает независимость республик Донбасса.