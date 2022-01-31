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В НАТО изучат «операции по оказанию влияния» в Арктике

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Центр передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций (NATO StratCom COE) проанализирует попытки государств оказывать влияние в Арктике. Об этом сообщает RT со ссылкой на описание соответствующего тендера.

«NATO StratCom COE проводит тендер на осуществление исследования стратегических коммуникаций и операций по оказанию влияния в Арктике», — говорится в документе.

Подрядчики должны будут изучить официальную риторику и политические ценности, транслируемые государствами — членами Арктического совета, Китаем и НАТО и проанализировать тенденции операций по оказанию влияния в Арктике за последние десять лет.

Также в итоговом отчете должен быть подробно проанализирован дискурс вокруг председательства России в Арктическом совете, которая возглавляет его с 2021 по 2023 год.

Арктический совет — международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны природы и устойчивого развития приполярных районов. Организация была основана 19 сентября 1996 года. В совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция, у него также имеются 13 стран-наблюдателей.

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