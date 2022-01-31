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Премьер Британии отменил свой визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины

Kyodo: Борис Джонсон отменил визит в Токио в феврале из-за Украины и коронавируса

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Kenzo Tribouillard/Pool via Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не поедет в середине февраля в Японию из-за «роста напряженности ситуации» вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Еще одной причиной отмены визита дипломаты назвали ухудшение ситуации с коронавирусом.

Ранее японские и британские СМИ сообщали, что Джонсон в середине февраля планирует совершить свой первый визит в Японию с момента своего вступления на пост премьер-министра Великобритании. При этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно на брифинге 31 января опроверг сообщения о том, что Джонсон планировал посетить Японию.

Накануне Джонсон заявил, что ситуация вокруг Украины вызывает все больше беспокойства, и призвал Россию вступить в переговоры и «избежать безрассудного и катастрофического вторжения».

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что России якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

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