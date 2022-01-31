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Посол Украины отвергла сообщения о «напряженности» в отношениях с США

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Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Посол Украины в США Оксана Маркарова в беседе с телеканалом CBS отвергла публикации о «растущей напряженности» в отношениях между Вашингтоном и Киевом.

По ее словам, «никаких трений» между двумя странами нет.

«Послушайте, у нас могут проходить определенные дискуссии, могут быть разные точки зрения, но США являются нашим стратегическим партнером, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один», — заявила дипломат.

Также она отметила, что отношения между Украиной и Соединенными Штатами, особенно в течение последнего года, были «на самом высоком уровне за последние 30 лет».

Ранее американские СМИ сообщали, что Белый дом недоволен позицией президента Украины Владимира Зеленского по поводу угрозы «вторжения» России. По словам источников, украинский лидер обвиняет американцев в том, что они лишь сеют панику в стране, указывая на возросшую «российскую угрозу». Президента США Джо Байдена, в свою очередь, раздражает «преуменьшение угрозы». При этом Киев продолжает просить военную помощь у США и НАТО.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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