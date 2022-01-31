Вступило в силу заявление об отставке президента Армении Саркисяна

Заявление об отставке президента Армении Армена Саркисяна вступило в силу после того, как документ получил парламент страны, передает «Интерфакс».

В законе «О регламенте парламента» прописано, отставка главы государства вступает в силу в случае, если он не заберет заявление в течение семи дней. Администрация армянского президента не сообщала об отзыве заявления.

23 января Саркисян подал в отставку, указав на отсутствие полномочий, позволяющих президенту влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.

Внеочередные выборы президента Армении в парламенте страны должны пройти не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии. Срок полномочий главы государства — 7 лет.

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