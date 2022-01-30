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Байден выдвинул талибам* условие начала обсуждения их легитимности

Байден потребовал от «Талибана»* освободить американца Фрерихса в обмен на обсуждение легитимности

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Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что захватившее власть в Афганистане движение «Талибан» (организация запрещена в России) должно освободить американского гражданина Марка Фрерихса — только после этого может начаться обсуждение легитимизации власти талибов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Талибы должны немедленно освободить Марка, прежде чем они смогут рассчитывать на какое-либо рассмотрение вопроса об их стремлении к легитимности. Это не подлежит обсуждению», — сказал Байден.

Фрерихс пропал в начале февраля 2020 года в Кабуле. Он жил в Афганистане десять лет, работая там над «строительными проектами».

За информацию о похищении Фрерихса и другого американца Государственный департамент пообещал вознаграждение в размере до $5 млн.

Ранее первая делегация «Талибана», посетившая Европу после захвата Афганистана, начала переговоры с представителями афганского гражданского общества.

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