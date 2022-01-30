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В МИД Украины оценили необходимость дипломатического взаимодействия с Россией

Глава МИД Украины Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией

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Alex Brandon/Reuters

Руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о необходимости дипломатического взаимодействия с Россией. Об этом он написал в своем Twitter.

«Если российские официальные лица серьезно заявляют, что не хотят новой войны, Россия должна продолжить дипломатическое взаимодействие и вывести вооруженные силы, которые она сосредоточила вдоль границ Украины и на временно оккупированных территориях Украины. Дипломатия – единственный ответственный путь», — написал Кулеба.

Ранее глава МИД Украины заявил, что Киев уже страдает экономически из-за паники по поводу эскалации ситуации в стране.

Кулеба добавил, что рынок и общество должны понять, что Киев и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить «худший вариант развития событий».

Накануне он заявил, что для победы в противостоянии с Москвой Киеву нужно быть стойким и сохранять спокойствие.

Кулеба отметил, что за восемь лет, прошедших после смены власти на Украине, Россия потеряла практически все рычаги влияния. По его словам, единственный оставшийся инструмент — военная группировка, которую Кремль якобы сосредоточил вблизи украинской границы.

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