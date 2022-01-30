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В Госдепе прокомментировали предложение ввести антироссийские санкции авансом

Замгоссекретаря США Нуланд назвала бессмысленным превентивное введение санкций против России

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Заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд заявила в эфире телеканала CBS, что внешнеполитическое ведомство, которое она представляет, не поддерживает сенатора Роберта Менендеса, предложившего ввести антироссийские санкции, разработанные на случай вторжения на Украину до гипотетической агрессии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сдерживание работает лучше всего тогда, когда есть некоторая стратегическая неопределенность относительно того, что именно мы собираемся делать», — сказала Нуланд

Она напомнила, что санкции заключаются в контроле российского экспорта и ограничениях против элит страны.

«Но если мы их раскроем сейчас, тогда Россия сможет начать принимать меры по смягчению последствий, и нам это кажется бессмысленным», — отметила представитель Госдепа.

Санкции должны нанести «мощный удар» по РФ, резюмировала она.

В том же интервью Нуланд заявила, что на будущей неделе могут состояться переговоры американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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Отношения России и США
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