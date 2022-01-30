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В Совфеде прокомментировали идею об изъятии Лондоном собственности «олигархов»

Сенатор Климов: изъятие Лондоном собственности у «олигархов» вызовет отток капиталов

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета России Андрей Климов заявил, что законность возможного решения Лондона об изъятии собственности у «российских олигархов» сомнительна и вызовет отток капиталов из страны, например, в Швейцарию или Гонконг. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Президент России (Владимир Путин) еще несколько лет назад уже предупреждал отечественную элиту о рисках зарубежного размещения средств. Не секрет что многие из них вкладывались в «Лондонград». Они наивно доверились джентльменам-англосаксам», — заявил сенатор.

По его словам, с технической точки зрения реализация таких санкций возможна, но их законность будет находиться под очень большим вопросом. Это также может вызвать отток капиталов из Великобритании в Гонконг или Цюрих, считает Климов.

Сенатор добавил, что в этом случае Британия проиграет и утратит репутацию надежной финансовой гавани.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила в интервью Sky News, что «на неделе» Лондон расширит санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины.

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