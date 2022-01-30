США пригрозили ввести связанные с Украиной антироссийские санкции авансом

Глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть санкций против России, подготовленных на случай нападения на Украину, могут быть введены до гипотетической агрессии. Слова сенатора приводит РИА «Новости».

Менендес также выступил за сохранение в санкционном пакете отключения России от международной платежной системы SWIFT.

«Я считаю, что все опции должны быть на столе, чтобы президент (США Джо Байден) мог задействовать этот вариант... против очень значительных российских банков с калечащим эффектом для экономики России», — объяснил он.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не видит противоречий между странами ЕС по поводу реакции на возможные действия России против Украины. По его словам, санкции должны быть достаточно сильными, чтобы РФ «задалась вопросом о рисках для ее собственной экономики».

До этого британский министр иностранных дел Лиз Трасс подтвердила сообщение о том, что Лондон планирует расширить антироссийские санкции, наложив ограничения на компании, связанные с Кремлем.