В США заявили о готовности к переговорам с КНДР

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США в свете последних ракетных пусков КНДР готовы сесть за стол переговоров с Пхеньяном без предварительных условий, параллельно наращивая свой военный потенциал в регионе для защиты себя и союзников. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Нам необходимо убедиться, что наши союзники на Корейском полуострове сильны. Мы по-прежнему привержены денуклеаризации Корейского полуострова, а также переговорам с Пхеньяном. Мы готовы сесть за стол переговоров без предварительных условий», — рассказал Кирби.

Он подчеркнул, что администрация президента наряду с дипломатией стремится обеспечить свою «полную военную готовность» в регионе в ответ на угрозу продолжающихся ракетных пусков со стороны Корейской Народно-Демократической Республики.

Ранее стало известно, что Северная Корея в воскресенье, 30 января, произвела запуск баллистической ракеты средней дальности в направлении Японского моря. Ее скорость превысила скорость звука в 16 раз, а запуск стал седьмым только с начала 2022 года. В очередной раз правительство Японии выразило КНДР свой протест.