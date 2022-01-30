Глава МИД Франции заявил о единодушии ЕС в отношении санкций против России

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что не видит противоречий между странами ЕС по поводу реакции на возможные действия России против Украины. Об этом он сообщил газете Le Journal du dimanche.

«Моя немецкая коллега, с которой я разговариваю почти каждый день, очень четко сказала, что будет с проектом «Северный поток — 2» в случае российской агрессии. И по заверению союзников по НАТО, и здесь наши позиции единодушны», — сказал он.

По его словам, санкции должны быть достаточно сильными, чтобы Россия «задалась вопросом о рисках для ее собственной экономики».

Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано заявил, что работа над новыми потенциальными санкциями в отношении России продвигается «очень хорошо». По его словам, Евросоюз намерен действовать быстро при необходимости.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в интервью El Mundo, что среди стран Европейского союза есть разногласия относительно масштаба санкций против России, которые планируется ввести против нее в случае гипотетического «вторжения» на Украину.