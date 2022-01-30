Кулеба заявил о страданиях Украины из-за паники вокруг эскалации

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев уже страдает экономически из-за паники по поводу эскалации ситуации в стране.

«Мы уже страдаем экономически и ослабеваем из-за распространяемой в обществе паники» — сказал он в интервью Vice.

Кулеба добавил, что рынок и общество должны понять, что Киев и его партнеры работают над тем, чтобы предотвратить «худший вариант развития событий».

Также он отметил, что некоторые западные страны не так активно помогают Украине из-за недостатка политической воли. При этом министр не стал называть конкретные государства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заверил, что оснований ожидать нападения России на Украину сейчас не больше, чем год назад. Он попросил не паниковать по этому поводу и упрекнул западные СМИ и зарубежных политиков за сообщения, будто на Украине уже «танки по улицам ездят» и «завтра будет война».