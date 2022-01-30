В Госдуме заявили, что анонсированные Британией санкции не повлияют на жизнь россиян

На следующей неделе Лондон планирует ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, сообщила глава МИД Великобритании. В беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что новые меры не повлияют на жизнь простых россиян. Он напомнил, что Великобритания регулярно анонсирует новые санкции, однако ни к каким серьезным последствиям они пока не приводили.

«В Лондоне созрело убеждение, что наступает период для очередных антироссийских санкций. Ничего нового в этом отношении, на мой взгляд, не прозвучало. Не похоже, что санкции, которые сейчас пытаются анонсировать, будут отражаться на жизни простых россиян. Потому что когда есть желание вычленить некоторые фигуры, которые якобы повинны в проблемах Украины со стороны России, и сделать ставку на санкции в отношении них, то ясно, что основную массу граждан это не затронет», — сказал депутат.

Новиков пояснил, что население России могло бы почувствовать негативные последствия от новых санкций только в случае радикальных мер — отключения страны от SWIFT или остановки газопровода «Северный поток – 2».

«Во-первых, Россия уже может найти альтернативу SWIFT, во-вторых, будут финансовые издержки для всех участников этой системы в случае вывода из нее России. А что касается «Северного потока — 2», то коренная заинтересованность немецких политиков и многих влиятельных немецких бизнесменов в завершении и функционировании этого проекта слишком очевидна, чтобы Германия полностью уступила на этом направлении. Эти вещи действительно были бы болезненными. Понятно, что потери, связанные с нефункционированием газопровода «Северный поток — 2», ударили бы по Российскому бюджету, а значит и по многим вопросам, связанным с социальной сферой и экономической жизнью страны», — сказал он.

Политик добавил, что европейские страны в последнее время сменили риторику и теперь выступают за мягкое урегулирование конфликта, связанного с Украиной.

«Информационно-пропагандистская антироссийская машина работала так долго и так энергично, что кажется некоторые западные политики сами поверили в то, что Россия может вторгнуться в Украину, захватить ее, что танки уже скоро будут утюжить улицы Киева, и во все остальные бредни. В тот момент, когда ощущение реалистичности угрозы возникло, реакция оказалась разная. Если Вашингтон и Лондон, для которых Россия и Украина географически далеко, готовы выступать поджигателями провокаций и извлекать из этого разные дивиденды, то те государства, которые находятся непосредственно на территории континентальной Европы — Франция и уж тем более Германия — вздрогнули от такой перспективы, понимая, что будут самые негативные последствия не только политические, но и экономические, военные, гуманитарные. Поэтому долгая воинственная риторика в некоторых европейских столицах сменилась на высказывания, связанные с необходимостью стабилизировать ситуацию и успокоиться», — заключил он.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью Sky News подтвердила слухи, что в ближайшие дни Лондон расширит санкции против России. Она подчеркнула, что Лондон может ввести санкции только против тех, кто «напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине».