На Украину прибыла глава минобороны Канады

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд прибыла с официальным визитом на Украину.

«В программе визита среди прочих предусмотрена встреча с министром обороны Алексеем Резниковым», — говорится на сайте украинского оборонного ведомства.

Ананд будет находиться в стране два дня. Канадскую делегацию на аэродроме встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

В средине января сообщалось о встрече директора ЦРУ Уильяма Бернса с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили украинско-российские отношения. В частности, опасения по вторжению России на Украину. Также на прошлой неделе Украину посетила делегация сенаторов США. В разговоре с ними украинский лидер заявил, что чувствует действенную помощь в сфере безопасности.

По данным СМИ, Украину также планирует посетить в ближайшее время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.