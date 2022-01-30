Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Басилашвили рассказал о силе обаяния Куравлева 15:18
Украинский «Энергоатом» впервые в истории запустил в работу все... 15:15
В Госдуме заявили, что анонсированные Британией санкции не повлияют на жизнь... 15:14
Влюбленная в «генерал-майора НАТО» выманил у россиянки более... 15:11
Надаль выиграл у Медведева третий сет в финале Australian Open 15:11
В Петербурге топ-менеджер крупной компании покончил с собой 15:09
Вирусолог Семенов: человек с «омикроном» становится заразен спустя... 14:51
В Пензе водитель высадил детей из маршрутки в мороз 14:44
Российская фигуристка объяснила, почему решила выступать за сборную Чехии 14:43
Медведев со счетом 2:0 по сетам повел у Надаля в финале Australian Open 14:23

На Украину прибыла глава минобороны Канады

close
100%
Blair Gable/Reuters

Министр национальной обороны Канады Анита Ананд прибыла с официальным визитом на Украину.

«В программе визита среди прочих предусмотрена встреча с министром обороны Алексеем Резниковым», — говорится на сайте украинского оборонного ведомства.

Ананд будет находиться в стране два дня. Канадскую делегацию на аэродроме встречал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

В средине января сообщалось о встрече директора ЦРУ Уильяма Бернса с украинским президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили украинско-российские отношения. В частности, опасения по вторжению России на Украину. Также на прошлой неделе Украину посетила делегация сенаторов США. В разговоре с ними украинский лидер заявил, что чувствует действенную помощь в сфере безопасности.

По данным СМИ, Украину также планирует посетить в ближайшее время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть