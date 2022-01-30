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Лавров: Россия направит запрос НАТО и ОБСЕ, чтобы разъяснить обязательства по безопасности

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия отправит запрос в НАТО и ОБСЕ с требованием разъяснить обязательство не укреплять безопасность за счет безопасности других. Об этом он сообщил в эфире Первого канала.

«Сегодня по линии МИД направляем официальный запрос нашим коллегам в странах Альянса и ОБСЕ с настоятельным требованием разъяснить, как они намерены выполнять обязательство не укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Если не намерены, то объяснить почему», — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что ответ американской стороны на предложения Москвы по гарантиям госбезопасности будет опубликован в ближайшее время, сообщается в Telegram-канале российского МИДа.

Министр отметил, что в документе «есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам». Лавров подчеркнул, что по главному вопросу «позитивной реакции нет».

По словам министра, МИД после межведомственного согласования доложит президенту Владимиру Путину о содержании ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, затем президент примет решение о дальнейших шагах.

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