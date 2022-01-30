Лавров заявил, что НАТО не является оборонительным альянсом

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО продолжает называть себя «оборонительным альянсом» и втягивать в организацию новые страны, что подрывает отношения с Россией, передает РИА «Новости».

Он отметил, что каждый раз линия, которую альянс собирается «оборонять», сдвигается все восточнее и в последнее время вплотную подошла к Украине — ее также хотят затянуть в альянс. При этом «всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО» не внесет, однако подорвет отношения Запада с Россией.

Лавров подчеркнул, что не может назвать НАТО оборонительной организацией.

«Не стоит забывать, что они почти три месяца бомбили Югославию, вторглись в Ливию, нарушив резолюцию СБ ООН, и как вели себя в Афганистане», — заявил министр.

Между тем, даже после завершения «холодной войны» и падения берлинской стены, когда были провозглашены «вечная дружба, неделимость безопасности, солидарность», а также договоренности, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет других, НАТО продолжает втягивать в альянс новые страны, действуя по принципу «кого хочу, того приглашаю».

«Приняли страны, с народами которых у нас добрые отношения, – Черногория, Македония. Американские авторы задаются вопросом: как это укрепило безопасность НАТО? Какой вклад в безопасность блока вносят эти страны, учитывая их военный и военно-технический ресурс», - заявил Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада прояснить вопрос со вступлением Украины в НАТО. В 2008 году Североатлантический альянс принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.