Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Гинцбург заявил, что ревакцинированные «Спутник Лайт» на 100% защищены от... 13:43
Глава МИД объяснила, зачем Британия удваивает число своих войск в Эстонии 13:43
Джонсон оценил ситуацию вокруг Украины 13:40
Автор «На Дерибасовской» Инин назвал смерть Куравлева потерей для всей... 13:39
Российский лыжник выиграл легендарный 70-километровый марафон «Марчалонга» 13:34
Гинцбург заявил, что «омикроном» пандемия COVID-19 не закончится 13:28
Лавров рассказал, каких отношений с США хочет Россия 13:24
Генсек НАТО прокомментировал возможный конфликт между Россией и Украиной 13:19
Сборная России по футболу поддержала Медведева, опубликовав отбитый пенальти... 13:08
Стало известно, на что обращают внимание зумеры при устройстве на работу 13:04

Лавров заявил, что НАТО не является оборонительным альянсом

Лавров: неясно, какой вклад вносит НАТО в обороноспособность принятых в альянс стран

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО продолжает называть себя «оборонительным альянсом» и втягивать в организацию новые страны, что подрывает отношения с Россией, передает РИА «Новости».

Он отметил, что каждый раз линия, которую альянс собирается «оборонять», сдвигается все восточнее и в последнее время вплотную подошла к Украине — ее также хотят затянуть в альянс. При этом «всем понятно, что Украина не готова и никакого вклада в укрепление безопасности НАТО» не внесет, однако подорвет отношения Запада с Россией.

Лавров подчеркнул, что не может назвать НАТО оборонительной организацией.

«Не стоит забывать, что они почти три месяца бомбили Югославию, вторглись в Ливию, нарушив резолюцию СБ ООН, и как вели себя в Афганистане», — заявил министр.

Между тем, даже после завершения «холодной войны» и падения берлинской стены, когда были провозглашены «вечная дружба, неделимость безопасности, солидарность», а также договоренности, что никто не должен укреплять свою безопасность за счет других, НАТО продолжает втягивать в альянс новые страны, действуя по принципу «кого хочу, того приглашаю».

«Приняли страны, с народами которых у нас добрые отношения, – Черногория, Македония. Американские авторы задаются вопросом: как это укрепило безопасность НАТО? Какой вклад в безопасность блока вносят эти страны, учитывая их военный и военно-технический ресурс», - заявил Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Запада прояснить вопрос со вступлением Украины в НАТО. В 2008 году Североатлантический альянс принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть