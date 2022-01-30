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Президент Израиля впервые в истории вылетел в ОАЭ с официальным визитом

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Global Look Press

Президент Израиля Ицхак Герцог вылетел с первым в истории официальным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на его канцелярию.

«Впервые в истории президент Герцог отправился сегодня утром в Объединенные Арабские Эмираты с президентским визитом по приглашению фактического правителя ОАЭ и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна», — рассказали в канцелярии.

Ожидается, что Герцог посетит Абу-Даби и Дубай, где проведет официальные встречи с Нахайяном и вице-президентом, премьер-министром и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом.

Визит главы Израиля в арабскую страну стал возможен благодаря подписанию документов в 2020 году о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. До заключения этого соглашения у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

В сентябре 2020 года Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Вашингтоне соглашение о мире. Согласно заключенным договоренностям, эти страны признали Израиль в обмен на приостановление распространения суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан. В совместном заявлении страны объявили, что этот шаг позволит дальше двигаться к миру на Ближнем Востоке. Затем отношения с Израилем нормализовали еще две арабские страны — Марокко и Судан.

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