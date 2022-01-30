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Европарламент обеспокоился информационной безопасностью из-за Китая

RT: евродепутат де Ман предложил внести в черный список китайские компании из-за угрозы для ЕС

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AP

Бельгийский евродепутат Филип де Ман заявил, что некоторые китайские компании, находящиеся на территории ЕС, надо внести в черный список в связи с угрозами в сфере европейской информационной безопасности, сообщает RT.

По его словам, КНР занимается извлечением данных с применением квантовых вычислений посредством информационно-коммуникационных технологий, которые она продает Западу и странам ЕС. Евродепутат подчеркнул, что такая практика может использоваться в отношении потребителей, правительств и «всех видов служб на территории ЕС.

Он также задался вопросом, планирует ли Еврокомиссия ввести официальный запрет на импорт из Китая высокотехнологичной продукции или брендов, которые «из соображений безопасности» следует запретить в ЕС.

Ранее The New York Times писала, что эскалация кризиса на Украине угрожает свести на нет усилия США и НАТО по переключению внимания на угрозы, исходящие от Китая. На Западе опасаются, что давление Европы и США на Москву в украинском вопросе может вылиться в более тесное российско-китайское сотрудничество.

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