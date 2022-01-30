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Трамп раскрыл причину кризиса на Украине

Трамп: важной причиной кризиса на Украине стали уступки США

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге в городе Корно, штат Техас, заявил, что одной из причин ситуации на Украине является представление Европы о том, что она опять может рассчитывать на бесплатную поддержку Америки.

Он подчеркнул, что когда Джо Байден пришел к власти, это стало для других стран «сигналом о возвращении старых дней», что можно «пользоваться» США, в частности «не платя им по счетам» и вынуждая «рисковать своими жизнями».

«Пусть тупые американцы делают все за нас», — возмутился Трамп, напомнив, как требовал от европейских союзников по НАТО платить за защиту своих границ.

По его словам, в торговле европейские страны так же обманывают США, как и Китай, но об этом умалчивают.

Ранее на митинге Трамп обвинил президента США Джо Байдена в провальной внешней и внутренней политике. Так, указал политик, демократы во главе с Байденом довели внешнюю политику США до такого состояния, что Россия может взять под контроль Украину, а Китай угрожает Тайваню.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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