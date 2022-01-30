В Раде вспомнили манифест Николая II из-за ситуации вокруг Украины

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин вспомнил манифест Николая II о вступлении России в Первую мировую войну и выразил надежду, что «повторения той трагедии удастся избежать». Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook.

Война формально началась с убийства в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда сербским студентом Гаврилой Принципом. Через некоторое время Австро-Венгрия предъявила Сербии Июльский ультиматум, и хотя он и был принят с единственной оговоркой, объявила Сербии войну.

Манифест от 20 июля (1 августа) 1914 года объявлял подданным Российской империи о ее вступлении в войну. Документ объяснял мотивы начавшейся войны: Россия заступилась за сербский народ, и за это подверглась нападению со стороны Германии, союзницы Австро-Венгрии. Затем Германия объявила войну Франции, а Великобритания — Германии.

Волошин вспомнил часть манифеста Николая II, где говорилось об объявлении всеобщей мобилизации, хотя при этом были приложены «все усилия к мирному исходу» начавшихся переговоров.

«Среди дружественных сношений, союзная Австрии Германия, вопреки Нашим надеждам на вековое доброе соседство и не внемля заверению Нашему, что принятые меры отнюдь не имеют враждебных ей целей, стала домогаться немедленной их отмены, и встретив отказ в этом требовании, внезапно объявила России войну. Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную, родственную Нам страну, но оградить честь, достоинство, целость России и положение её среди Великих Держав», — процитировал манифест украинский депутат.

Волошин заявил, что, находясь в Белграде около памятника императору, он не мог не вспомнить эти строки из-за «нынешних событий». При этом, как считает депутат, сейчас невозможно представить, чтобы дипломатическое напряжение перешло в военные действия.