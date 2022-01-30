Трамп утверждает, что границам США грозит опасность

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в Техасе заявил, что нынешней администрации сначала надо защитить США от мигрантов, а потом думать про Украину, сообщает телеканал Fox News.

«Прежде чем наши лидеры будут говорить о вторжениях в другие страны, им нужно остановить вторжение в нашу страну <...> Прежде чем Джо Байден отправит какие-либо войска на защиту границ в Восточной Европе, он должен послать военных защищать нашу границу здесь, в Техасе», — заявил Трамп.

Байден планирует направить усиление американскому контингенту в Европе численностью в 8,5 тыс человек.

«Они посылают молодых американцев воевать и умирать за границы далеких иностранных держав, одновременно распахивая настежь наши собственные границы для нелегального иностранного вторжения. Мы сражаемся за чужие границы, но не за свою», — резюмировал Трамп.

Ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Байден создает «угрозу третьей мировой войны».