Пушков заявил о нежелании Европы ввязываться в войну из-за Украины

Европа не станет вступать в возможный вооружённый конфликт с участием Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

В своем посте сенатор отреагировал на отказ Венгрии увеличить контингент НАТО. Накануне министр обороны Венгрии Тибор Бенке рассказал, что в рамках ситуации вокруг Украины американские власти ведут переговоры о размещении военнослужащих НАТО не только с Венгрией, но и с другими странами на восточной границе альянса.

«Декларации о политическом единстве союзников по НАТО — это одно. Но Европа не горит желанием ввязываться из-за Украины в потенциальный военный конфликт», — заявил сенатор.

Пушков указал на отказ Хорватии и Болгарии в размещении дополнительных войск НАТО на своей территории, а также на нежелание Германии поставлять оружие Киеву.

Ранее Пушков указал на сигнал для России в ответе США по гарантиям безопасности.