NYT: санкции против России нанесут непоправимый удар всей мировой экономике

Санкции против России нанесут непоправимый удар всей мировой экономике, пишет газета The New York Times.

По данным авторов материала, экономические санкции, которые Соединенные Штаты планируют ввести против России в случае эскалации ситуации на Украине, впервые будут настолько масштабными. До этого, санкции против одной из крупнейших экономик мира не вводились никогда.

В случае введения масштабных санкций против России, серьезно пострадают, в первую очередь, европейские экономики. Это, в свою очередь, вызовет дестабилизацию всей мировой экономики.

Кроме того, авторы напоминают, что Россия может применить ответные меры.

Ранее глава германской партии ХДС Фридрих Мерц назвал «вредом самим себе» план по отключению России от SWIFT.

Тем не менее, возможность отключения РФ «остается предметом обсуждения» на случай российской агрессии против Украины, уточнил он.