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Хорватский президент заявил об обмане Украины со стороны Евросоюза

Президент Хорватии: ЕС относится к Украине безответственно

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Reuters

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Европейский союз относится к Украине безответственно и обманывает ее правительство, сообщает телеканал RTL.

«Украина уже восемь лет находится в пугающем положении по отношению к ЕС, который к Украине относится безответственно. Они ничего не получили от ЕС, а им обещали миллиарды и миллиарды. Говорю это не чтобы кого-то обидеть. Не являюсь ни недругом Украины, ни другом России. То, что они — коррумпированная страна, написано в докладах ЕС», — пояснил Миланович.

Он считает, что Украине необходимо в кратчайшие сроки решить проблемы с сепаратистами, а не заниматься «шарлатанством», идя на конфронтацию с ядерной державой. Миланович также упомянул, что Украина с 2014 открыто прославляет пособников нацистов, Степана Бандеру и Романа Шушкевича. Он назвал их столь же ужасными, как Анте Павелич — хорватский нацистский коллаборационист, руководитель Независимого государства Хорватия во Второй Мировой войне.

«Над Украиной издеваются те же бюрократы из Брюсселя, которые издевались над другими государствами. Продают им туман, обещают некий ассоциированный статус. Страна по данным ЕС находится в очень плохом положении, когда-то они были развитые, а сейчас ВВП на душу населения на уровне Косово. Это успех европейской и брюссельской политики?», — резюмировал Миланович.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович назвал премьер-министра страны Андрея Пленковича украинским агентом.

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