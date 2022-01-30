Президент Италии объяснил, почему он пошел на второй срок

Президент Италии Серджо Маттарелла, в своем обращении по завершении подсчета голосов, заявил, что пошел на второй срок из-за пандемии коронавируса и социального кризиса, сообщает ТАСС.

«Трудные дни, проведенные [в борьбе — «Газета.Ru»] с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения и [проблемами — «Газета.Ru»] в социально-экономической сфере, требуют чувства ответственности. Эти условия заставляют не уклоняться от своих обязанностей», — заявил Маттарелла.

Ранее президент Италии Серджо Маттарелла был переизбран на второй срок.

Формально в президенты Италии никто не баллотируется. По принятой в стране практике, голосующие пишут имя претендента в бюллетене сами. Чтобы стать президентом, нужно получить квалифицированное большинство голосов (две трети) в первых трех турах голосования, начиная с четвертого тура голосования достаточно заручиться абсолютным большинством (более 50%). Избрание президента является результатом договоренностей разных политических партий.