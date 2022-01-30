Эрдоган уволил главу агентства статистики после публикации данных по инфляции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после публикации данных по безработице и инфляции в стране. Об этом сообщает TELE1 со ссылкой на соответствующий указ.

Динчер стал главой ведомства в марте 2021 года. Его преемником стал Эрхан Четинкая, который ранее работал заместителем председателя банковского регулятора.

Телеканал также отмечает, что агентство долгое время не публиковало статистику по ммиграции и смертности.

21 декабря прошлого года Эрдоган представил план правительства, который рассчитан на сдерживание волатильности и исправление ситуации с растущей инфляцией. Так, Анкара на рассчитывает компенсировать издержки по вкладам и депозитам в лирах, которые могут возникнуть вследствие скачков курса. Вкладчики, как заверил лидер страны, не будут вынуждены переводить депозиты в иностранную валюту из опасений их обесценивания.

Кроме того, правительство расширит свое участие в резервных фондах, займется ревизией и внесет изменения в систему налогообложения для части сборов и тд.

За день до этого курс турецкой лиры обвалился до минимума по отношению к доллару, преодолев отметку в 17 лир.