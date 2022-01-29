В Совфеде отреагировали на слова депутата Рады об «освободительной» войне

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров ответил на слова депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы, заявившего, что гипотетическое вторжение России на Украину станет «освобождением». Об этом сообщает РБК.

«Отношусь с большим уважением к депутату Киве за его бесстрашие бороться с режимом. Но война между нашими странами исключена», — подчеркнул Джабаров.

Он отметил, что привести к власти пророссийски настроенных политиков — «тех, кто будет думать о народе Украины, о восстановлении отношений с братской Россией» — должны сами украинцы.

Отсутствие у Москвы намерения нападать подтвердил сенатор от республики Крым, член возглавляемого Джабаровым комитета Сергей Цеков.

«Мы просто терпеливо будем ждать, когда на Украине к власти придет руководство, которое понимает, что Украина по истории, по правде, по справедливости должна быть вместе с Россией, дружить с Россией», — сказал он.

Ранее первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что России необходимо оказать помощь самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения обороноспособности.