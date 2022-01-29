В МИД Украины рассказали о «ключе к победе» над Россией

Министр иностранных дет Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для победы в противостоянии с Москвой Киеву нужно быть стойким и сохранять спокойствие. Об этом говорится в статье главы МИД, которую опубликовало опубликовало издание «Новое время».

Он отметил, что за восемь лет, прошедших после смены власти на Украине, Россия потеряла практически все рычаги влияния. По его словам, единственный оставшийся инструмент — военная группировка, которую Кремль якобы сосредоточила вблизи украинской границы.

«Пора отбросить эмоции и не дать никому расшатать нас изнутри. Это будет слишком дорогой подарок России. Мы, тем более, не воспримем никаких попыток урегулировать кризис за счет национальных интересов Украины. Кто бы ни выдвигал подобные предложения, они будут отвергнуты. Покой и стойкость – это наш ключ к победе», — призвал Кулеба.

В то же статье он раскрыл стратегию «сетевой» дипломатии, которой придерживается Киев для сдерживания России.