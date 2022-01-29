Кличко выразил готовность воевать против России с автоматом в руках

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в эфире телеканала «Украина 24» о готовности «пойти воевать» против России с автоматом в руках.

«Если начнется военная агрессия, я, как бывший солдат, возьму автомат в руки и пойду воевать», — сказал Кличко.

Ранее украинский оппозиционный журналист Руслан Коцаба заявил, что сообщениями о «российском вторжении» киевские власти пытаются запугать население. По его словам, экономические проблемы диктуют повестку дня властям Украины, и предполагается, что войной получится добиться каких-то целей.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Накануне министр обороны США Ллойд Остин заявил , что не считает конфликт на Украине неизбежностью. По его словам, «все еще есть время и место для дипломатии».

Он также отметил, что Россия обладает военными возможностями для вторжения на Украину, но российский президент Владимир Путин пока не принял окончательное решение по этому поводу.