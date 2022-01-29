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Токаев рассказал, на каких условиях ушел в отставку Назарбаев

Токаев: никаких торгов перед отставкой Назарбаева не было

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Владислав Воднев/Sputnik/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не обещал Нурсултану Назарбаеву привилегии в обмен на пост главы Совета безопасности республики. Слова казахстанского лидера приводит Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

«Никакого торга и разговора о привилегиях не было. Был разговор о статусе главы Совбеза. Я поставил вопрос, что сейчас обращусь к нации и скажу, что являюсь главой Совбеза», — сказал он.

Ранее Токаева избрали председателем правящей в стране партии «Нур Отан». Его кандидатуру предложил ранее возглавлявший партию Назарбаев. Решение было принято единогласно на XXI внеочередном съезде.

До этого Токаев освободил от должности председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Берика Имашева. Имашев приходится сватом старшей дочери Нурсултана Назарбаева, депутата мажилиса (нижней палаты) парламента Дариги Назарбаевой.

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