Подозреваемому в мошенничестве экс-замглавы Минтранса Владимиру Токареву нашли замену

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил на должность заместителя министра транспорта, с которой был уволен подозреваемый в мошенничестве Владимир Токарев, заместителя директора департамента строительства правительства Валентина Иванова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новый замглавы Минтранса пришел в правительство в 2020 году. Сначала он занимал пост замдиректора департамента регионального развития и инфраструктуры, затем перешел в департамент строительства.

До работы в кабмине Иванов был главным инженером Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта, входящей в структуру РЖД, и возглавлял «Федеральное управление автомобильных дорог «Северо-Запад».

Мишустин освободил Токарева от должности во вторник, 25 января. Бывший замминистра обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере — свыше 523 млн рублей ущерба. Чиновник все обвинения отрицает.

21 января Хорошевский суд Москвы арестовал Токарева до 18 марта.