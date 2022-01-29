В Кремле не исключили возможность встречи Путина и Зеленского в Пекине

Президент России Владимир Путин не планирует отдельные двусторонние встречи с другими главами государств, которые приедут на открытие Олимпийских игр в Пекине 4 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский также посетит китайскую столицу 4 февраля. Песков не исключил, что президенты двух стран могут встретиться.

«В настоящее время в планах такой встречи нет. Хотя полностью мы этого исключать не можем», — сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что каких-либо двусторонних встреч, кроме полноформатных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, в графике российского президента Путина нет.

Ранее Зеленский заявил, что не боится встречи с Путиным в любом формате, но не понимает, зачем встречаться в Сочи, и просит обсудить серьезные вопросы.

Соответствующее заявление было сделано после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Зеленского готовы принять в России — в Москве, Санкт-Петербурге или Сочи — для обсуждения нормализации двусторонних отношений. Однако по вопросам Донбасса министр рекомендовал ему обратиться в контактную группу.