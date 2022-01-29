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Вашингтон засомневался в «надежности» Берлина

Spiegel: в США считают Германию «ненадежным партнером» из-за ситуации с Украиной

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Reuters

Соединенные Штаты начинают рассматривать Германию как «ненадежного партнера» в связи со сдержанной позицией немецких властей касательно ситуации с Украиной. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на конфиденциальное письмо посла Германии в США Эмили Хабер.

Письмо с сомнениями из Вашингтона направили в Министерство иностранных дел Германии.

Высланный документ начинается со слов «Берлин, у нас проблема». В тексте описывается, как Германия дискредитируется в США и начинает восприниматься как «ненадежный партнер». Причиной для подобных сомнений стала позиция правительства ФРГ по ситуации с Украиной.

Как утверждает Хабер, не только СМИ, но и американский конгресс воспринимает Германию как «тормоз», когда встает вопрос с санкциями.

По информации издания, администрация 46-го президента США Джо Байдена еще усомнилась в надежности Германии из-за отказа поставлять оружие Украине.

При этом дипломат добавляет, что сдержанная позиция Берлина является «желанием продолжать закупать дешевый природный газ из России».

Ранее сообщалось, что в США недовольны позицией Киева по «вторжению» России.

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