Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
На Украине оценили последствия возможного «нападения» России 07:06
Кафельников рассказал, как можно повлиять на Федуна и Салихову 06:55
«Омикрон» добрался до Камчатки 06:45
Тарпищев рассказал, кто виноват в эмоциональном срыве Медведева 06:35
Врач заявил о бесполезности популярного народного метода лечения ОРВИ 06:35
Снег и до -3°C ожидается в Москве 06:22
Президент Аргентины Фернандес рассказал о своем выборе вакцины от COVID-19 06:15
Быстров раскритиковал «Спартак» после конфликта руководства клуба... 06:13
Россиянам рассказали, какие выплаты вырастут в 2022 году 05:59
Кафельников — о Зареме: ни в коем случае не надо воспринимать ее всерьез 05:47

В России объяснили, к чему приведет накачка киевского режима оружием США

Посольство России: США накачивают киевский режим оружием, это подстрекает его на авантюры

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Carolyn Kaster/AP

В Посольстве России в США заявили, что передача Вашингтоном вооружений Киеву фактически подталкивает украинские власти к авантюрам против жителей Донбасса. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«Правительство Соединенных Штатов изо дня в день рекламирует свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине. Делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть на соседнее государство. Сумасбродные «страшилки» так и не сбылись. При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса. Сегодня вооруженные силы Украины открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска», — говорится в заявлении российского посольства.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о поставке на Украину военной помощи из США.

По его словам, на Украину прибыл борт с 81 тонной боеприпасов из США, а на следующей неделе ожидаются «очередные самолеты с военно-технической помощью для усиления обороноспособности».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть