В России объяснили, к чему приведет накачка киевского режима оружием США

В Посольстве России в США заявили, что передача Вашингтоном вооружений Киеву фактически подталкивает украинские власти к авантюрам против жителей Донбасса. Об этом сообщается на официальной странице дипмиссии в Facebook.

«Правительство Соединенных Штатов изо дня в день рекламирует свою лихорадочную активность по поставке сотен тонн военной помощи Украине. Делается это под припевы о том, будто бы русские спят и видят, как бы напасть на соседнее государство. Сумасбродные «страшилки» так и не сбылись. При этом очевидно, что безостановочная накачка Вашингтоном киевского режима новыми вооружениями фактически подстрекает его на силовые авантюры против жителей Донбасса. Сегодня вооруженные силы Украины открыли огонь по многоквартирному дому в поселке Ясное вблизи города Докучаевска», — говорится в заявлении российского посольства.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о поставке на Украину военной помощи из США.

По его словам, на Украину прибыл борт с 81 тонной боеприпасов из США, а на следующей неделе ожидаются «очередные самолеты с военно-технической помощью для усиления обороноспособности».