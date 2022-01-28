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Евросоюз ответил на решение России расширить «черный список» для представителей ЕС

Евросоюз выразил сожаление из-за решения России расширить список представителей ЕС, которым запрещен въезд в РФ

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Reuters

Европейский союз сожалеет о решении России запретить въезд ряду представителей ЕС. Об этом говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, опубликованного пресс-службой ведомства.

«Это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет соответствующую реакцию. Тем самым Россия продолжает подогревать атмосферу напряженности в Европе, вместо того чтобы способствовать деэскалации», — заявил представитель внешнеполитической службы ЕС.

Ранее МИД России объявил, что Россия приняла решение расширить список представителей Европейского союза, которым запрещен въезд в страну.

В министерстве отметили, что российская сторона неоднократно предостерегала Евросоюз от использования нелегитимного в международно-правовом отношении инструментария односторонних ограничений. В связи с принятыми ЕС решениями Москва открыто заявляла, что оставляет за собой право на ответные действия, напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

В «черном списке» оказались руководители ряда европейских частных военных компаний (ЧВК). Также в данный перечень включили представителей силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти некоторых стран ЕС.

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ЕС — Россия
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